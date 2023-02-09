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Osmaniye'de enkazdan yaralı çıkartılan depremzedeler yaşadıklarını anlattı

AA

Osmaniye'de enkazdan yaralı çıkartılan depremzedeler yaşadıklarını anlattı

OSMANİYE (AA) - OZAN EFEOĞLU/BEHÇET ALKAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Osmaniye'de, ilk saatlerde enkazdan çıkartılanlar hastanede tedavi altına alındı.

Osmaniye Devlet Hastanesi'ndeki yaralılardan 8 yaşındaki Zeynep Sencar, AA muhabirine, depreme uykusunda yakalandığını anlattı.

Oturdukları binanın yıkıldığını ve enkazdan AFAD ekiplerince çıkarıldığını anlatan Sencar, şöyle konuştu:

"Uyuyordum, birden sallanınca herkes kalktı. Kapıdan çıkacağımız an düştük. Sonra AFAD ekibi geldi, bizi kurtardı ve çıktık. Enkazın altındayken 'Sizi kurtaracağız merak etmeyin, şu anda yanınızda kimse var mı?' dediler, ben de babam var ama bayıldı' dedim."

- "Sesim belki duyulur diye ambulans sesi çıkardım"

Rahime Hatun Mahallesi'ndeki ailesinin oturduğu apartmanın enkazından çıkarılan Ceren Doğan (25), depremde kızını kaybettiğini söyledi.

Kızının odasında uyudukları sırada depreme yakalandıklarını belirten Doğan, "Evin sallandığını fark edip kalktık. Kızım, 'Anne bana sarıl çok korkuyorum' dedi. O anda annem de geldi. Dolaplar devrildi, tavan çöktü. Kızım öldü. Sesim belki duyulur diye ambulans sesi çıkardım." dedi.

Yakınlarının "Buradan ses geliyor" diyerek bulunduğu alana yoğunlaştığını ve enkazda delik açtığını ifade eden Doğan, "Önce kızımı çıkardılar, yavrum rahmetli oldu. Sonra beni ve annemi çıkardılar. Sol omzum ve kolum kırıktı, çıkarılınca hemen ambulansla hastaneye getirildim ve ameliyata alındım." diye konuştu.

Ceren Doğan'ın kardeşi Gamze Doğan da hiçbir şey yapamamanın çok kötü olduğunu kaydetti.

-"Kapıyı kırıp içeri girdiler ve beni dışarı çıkardılar"

Düziçi ilçesinde tek başına yaşadığı evinin enkazından çevredekilerin ve akrabalarının yardımıyla çıkarılarak hastanede tedaviye alınan 75 yaşındaki Ökkeş Karamık, şunları söyledi:

"Yatakta yatarken gürültü hissettim dışarı çıkmak istediğimde yukarıdan dökülmeler oldu ve ayağımın üstüne parçalar düştü. Telaş içinde ayağımı kurtarmaya çalışırken üzerime dökülmeler devam etti. Sonra da artçı sarsıntılar geldi. Kardeşim ve amcamın çocukları geldiler, 'Beni kurtarın' dedim. Kapıyı kırıp içeri girdiler ve beni dışarı çıkardılar."

Ökkeş Karamık'ın kardeşi Fevzi Karamık (65) da depremin ardından ilk olarak tek başına yaşayan ağabeyinin evine gittiğini belirtti.

Evin hasar aldığını gördükten sonra kirişin sıkıştırdığı kapıyı kırarak içeri girdiklerini anlatan Karamık, şunları kaydetti:

"Kapıyı kırdıktan sonra briketleri ayıkladık. Abimi kucaklayıp dışarı çıkardık. Ambulans çağırıp hastaneye götürdük. Evde yalnız kalıyordu merak edip kontrol etmek istedik. Evi o halde görünce kendini sağ olarak çıkarabilirsek en büyük sevinç diye düşündük. Kendisi çok şükür iki kırıkla atlattı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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