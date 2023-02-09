Osmaniye’deki depremzedeler kurulan çadır kentte yaşamlarını sürdürüyor

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalardan kurtulan depremzedeler AFAD’ın kurduğu çadırlarda kalıyor.

Musa Şahin Bulvarı üzerinde AFAD tarafından depremden etkilenenlerin konaklaması için çadırlar kuruldu.

Çadır kentte, Kızılay ve diğer yardım kuruluşları tarafından depremzedelere temel gıda, giyecek ve yaşam malzemeleri dağıtılıyor.

Çadırda kalmayan bazı depremzedeler de bölgeye gelerek buradaki temel gıda ve yaşam malzemesi desteğinden faydalanabiliyor.

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