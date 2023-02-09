Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Osmaniye'de incelemelerde bulundu

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OSMANİYE (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve arama kurtarma çalışması süren Osmaniye'de incelemelerde bulundu.

Davutoğlu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden zarar gören Osmaniye'ye geldi.

Eşi Sare Davutoğlu ve partililerle Raufbey Mahallesi'nde çöken 10 katlı apartmanın enkazında incelemelerde bulunan Davutoğlu, arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.



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