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Tim arkadaşlarının enkazdan oğluyla çıkardığı uzman çavuş yaşadıklarını anlattı

AA

Tim arkadaşlarının enkazdan oğluyla çıkardığı uzman çavuş yaşadıklarını anlattı

OSMANİYE (AA) - OZAN EFEOĞLU/BEHÇET ALKAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Adıyaman'daki evinin enkazından tim arkadaşları ve arama kurtarma ekiplerince 4 yaşındaki oğluyla yaralı olarak çıkartılan Uzman Çavuş Mustafa Keleş, yaşadıklarını anlattı.

Adıyaman Jandarma Özel Harekat Taburu'nda görevli Uzman Çavuş Mustafa Keleş, tedavi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'ye göreve gitmeden önceki akşam, ailesi ve yakınlarıyla Adıyaman'daki evlerinde bir araya geldiklerini söyledi.

Eşi, iki oğlu, annesi, kız kardeşi ve yeğeniyle bir süre oturup sohbet ettikten sonra uyuduklarını belirten Keleş, ilerleyen saatlerde şiddetli bir sarsıntıyla uyandıklarını anlattı.

O anda 4 yaşındaki oğlu Abdullah Faruk'a sarılarak yaşam üçgeni oluşturduğunu ifade eden Keleş, deprem sırasında kendinden çok ailesini düşündüğünü dile getirdi.

Çaresizlik içerisinde sarsıntının geçmesini beklediğini anlatan Keleş, şöyle devam etti:

"Sabahı Suriye'ye görev için yola çıkacağımız gece, annem ve kız kardeşim bizde ikamet ediyorlardı. Uykudan uyandık ayağa kalktığımızda sarsıntıdan yere düştük. Hiç harekete edemedik. Kız kardeşim yanıma konuştu. 'Abi ne yapacağız' dedi. 'Allah sığınacağız, Allah diyeceğiz' dedim. 'Bebeğini al koltuğun altına doğru çök' dedim. Biz de çöktük."

Keleş, sarsıntıyla bulundukları binanın yıkıldığını, kiriş ve kolonların arasında sıkıştığını söyledi.

Enkaz altında kaldığını belirten Keleş, "Kimseden ses çıkmıyordu. O an mahşer anı gibiydi. Duyduğum sadece dışarıdan gelen itfaiye sesleriydi. Oğlum Abdullah'ın sesini duydum, eşim, diğer oğlum ve bacım da yanımdaydı. Onların sesini duyamadım. Sadece kafamı oynatabiliyordum, dışarıya sesimi duyurmaya çalıştım." diye konuştu.

- "Tim arkadaşlarımdan Allah razı olsun"

Keleş, tim arkadaşları ve arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla oğlu Abdullah Faruk ile enkazdan çıkarıldığını belirtti.

Silah arkadaşlarına teşekkür eden Keleş, şunları kaydetti:

"Tim arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Evimin önüne geldiler. 'Mustafa' diye bağırdılar. Sesimi onlara duyurdum 'buradayım' dedim. Sesimi duyunca 'burada ses var' diye haber verdiler. Enkaz altındayken itfaiye ve UMKE geldi. Allah devletimize zeval vermesin. Enkaz altında kaldığımda, üzerimde kolon olduğu için kurtarma çalışması uzun sürdü. Her yerde aynı olaylar yaşandığı için herkes elinden gelen imkanı sundu. Allah, devletimizden ve milletimizden razı olsun."

Keleş, depremde eşi Ebru (24) ile oğlu Muhammet Ali'nin (6) hayatını kaybettiğini, enkaz altındaki annesi, kız kardeşi ve yeğenine ise henüz ulaşılamadığını kaydetti.

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