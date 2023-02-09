Osmaniye'de depremde hasar gören apartmandaki iki kediyi itfaiye kurtardı

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OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de hasarlı olması nedeniyle boşaltılan apartmanda mahsur kalan iki kedi, merdivenle binaya çıkan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan ve depremlerin ardından hasarlı olduğu için boşaltılarak kimsenin girmesine izin verilmeyen 8 katlı apartmanın son katındaki pencereden iki kedinin miyavladığını duyanlar, bölgedeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekibinden yardım istedi.

Merdivenle bu kata çıkan itfaiye ekibi, daireye balkondan girerek iki kediyi aldı.

Kediler, mama ve su verildikten sonra sahibine teslim edildi.

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