Osmaniye'ye gönderilen yardım malzemelerinin dağıtımı sürüyor

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OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Osmaniye'de, Türkiye'nin birçok kentinden gönderilen insani yardım malzemelerinin dağıtımı yapılıyor.

AFAD ile Türk Kızılay koordinesinde yurt genelinde toplanan yardımlar, Osmaniye'deki depremzedelere ulaştırılıyor.

Kentlerden gelen battaniye, mont, bebek bezi, havlu, çorap, ayakkabı gibi insani yardım malzemeleri, kurulan çadırlardaki depremzedelere dağıtılıyor.

Türk Kızılay ekipleri, gün boyu gıda yardımlarının dağıtımını gerçekleştiriyor. AFAD ekipleri ise "asrın felaketi"ni yaşayan depremzedeleri çadırlara yerleştiriyor.

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