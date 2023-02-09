Osmaniye'de 88 saat enkaz altında kalan 36 yaşındaki kişi kurtarıldı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de asrın felaketinde yıkılan bir binanın enkazından 88'inci saatte çıkarılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Osmaniye'nin Raufbey Mahallesi'nde yıkılan 10 katlı binadan ses alan arama kurtarma ekipleri, sismik dinleme cihazı ve termal kamerayla yer tespiti yaptı.

Ekipler, yaklaşık 12 saat süren çalışma sonucu 36 yaşındaki Murat Babaoğlan'ı kurtarıp alkış ve tekbirler eşliğinde ambulansa bindirdi.

Kurtarma çalışmasını yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremzedenin 88 saat sonra kurtarıldığı çalışmada görev alan ekipleri tebrik etti.

Enkazda açılan boşluktan depremzedenin yanına inen ve 10 saat boyunca onunla konuşarak moral veren AFAD görevlisi Ömer Selçuk Demir, gazetecilere, ekip olarak 18 saattir bu bölgede çalıştıklarını söyledi.

Diğer ekiplerle depremzedeyi kurtarıp sağlıklı şekilde görevlilere teslim ettiklerini belirten Demir, "Aşağıdaki manzara iç açıcı değildi ama çok şükür ki iyi bir muhafaza bölgesinde kalmış. Ona ulaşana kadar çok zorluklar atlattık ama Allah'ın yardımıyla çıkardık. Bizi karşısında görünce büyük bir mutluluk hissetti." dedi.

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