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Soma ve Amasra'da yardıma koşan madenciler Osmaniye'de de aynı umutla çalışıyor

AA

Soma ve Amasra'da yardıma koşan madenciler Osmaniye'de de aynı umutla çalışıyor

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Manisa'nın Soma ilçesi ve Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden facialarında, İzmir depreminde görev yapıp umut olan madenci arama kurtarma ekibi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'deki enkazlarda aynı umutla çalışmaya devam ediyor.

Soma'da 13 Mayıs 2014'te, Amasra'da 14 Ekim 2022'deki maden facialarında bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinden İzmir'deki özel bir maden ocağının arama kurtarma ekibi, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden sonra Osmaniye'ye geldi.

Rahime Hatun Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın enkazında çalışmaya başlayan 27 kişilik ekip, depremzedelere de umut olmak için çalışıyor.

Arama kurtarma ekibinin sorumlusu Ercan Küçükali, AA muhabirine, Osmaniye'ye gelir gelmez kendilerine gösterilen enkazlarda çalışmaya başladıklarını söyledi.

Soma ve Amasra'nın yanı sıra 30 Ekim 2020'deki İzmir depreminde de görev yaptıklarını belirten Küçükali şöyle devam etti:

"33 yıldır bu görevi yapıyorum. Nerede bize ihtiyaç olduğunda zaman, saat, uzaklık fark etmeden bir an önce olay mahalline profesyonel ekibimizle hareket ediyoruz. Bizim asıl profesyonelliğimiz tabii ki yer altı arama kurtarma ama bölgesel olarak son zamanlarda başka kurtarma çalışmalarında, depremlerde, genelde yardımcı personel, maden facialarında ise profesyonel personel olarak tüm kurtarma çalışmalarına katılıyoruz. Depremlerde yardımcı personeli olarak katılıyoruz ama madenci gücü daha seri ve aktif."

- "Umut tükenmez"

Ekibin doktoru Rıfat Serttaş ise 3 yıldır arama kurtarmada çalıştığını, daha öncede farklı ekiplerle görevlerde bulunduğunu dile getirdi.

Osmaniye'de yaşadıklarının kelimelerle anlatılamayacağını dile getiren Serttaş, "Anlatmak daha da acıları artırıyor ancak umut tükenmez. En son kişi çıkana kadar biz buradayız." dedi.

Serttaş, herkesin yakınının sağ çıkmasını beklediğini ifade ederek, günler sonra insanların enkazdan kurtulabileceğini, bu konuda umutlarını diri tuttuklarını belirtti.

Hayatta her daim mucizelerin olduğuna değinen Serttaş, "O nedenle biz buradayız. Umarım en son kalan sağ çıkar, biz de görevimize gideriz. Gece ilk çıkartılan vakadan sonra uyuyamayan arkadaşlar var, toparlayamayanlar var. Sıkıntılı olabiliyor tabii ki ama yine de görevimize devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekip üyesi Kadir Yıldız da 3 gündür enkazda canla başla çalıştıklarını söyledi.

Amasra ve İzmir'deki arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını anlatan Yıldız, "Allah'ım bir daha da yaşatmasın böyle bir olayları. Yaşamayalım ki gitmeyelim. Allah kimsenin başına vermesin." ifadesini kullandı.

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