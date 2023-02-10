Osmaniye'de depremde hasar gören 2 katlı bina çöktü

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OSMANİYE (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerde Osmaniye'de hasar gören 2 katlı bina çöktü, bir kişinin enkaz altında kaldığı şüphesiyle kurtarma çalışması başlatıldı.

Depremde hasar alan İstiklal Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'ndaki bina bir anda yıkıldı. Bunun üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yıkılan binanın çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, termal kameralarla enkaz altında birinin olup olmadığını araştırdı.

Dinleme çalışmalarının da yapıldığı enkazda yoldan geçen bir kişinin enkaz altında kaldığı şüphesiyle kurtarma çalışması başlatıldı.

Bir gencin ise son anda yığınların altında kalmaktan kurtulduğu, elinden hafif yaralandığı öğrenildi.

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