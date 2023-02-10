BBP Genel Başkanı Destici, depremlerden etkilenen Osmaniye'de incelemelerde bulundu

OSMANİYE (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, asrın felaketinin yaşandığı 10 ilde yürütülen çalışmalara ilişkin, "Devletimiz bütün gücünü seferber etmiş durumda. Devlet millet el ele bu zorluğu da aşacağız." dedi.

Destici, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, yıkılan binaların enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceledi.

Arama kurtarma faaliyetinin devam ettiği İstiklal Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'ndaki iki katlı binanın enkazının yakınında gazetecilere açıklama yapan Destici, çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Osmaniye'nin depremden azami derecede etkilenen illerden olduğunu belirten Destici, "Enkaz çalışmaları çok dikkatli sürdürülüyor ve sürdürülmek zorunda. Çünkü hala enkazın içinde, altında canlı olma ihtimali çok yüksek. Bu hesap edilerek çok titiz bir çalışma yürütülüyor. İnşallah tabii istiyoruz ki duamız, niyazımız bütün insanlarımızın enkazdan canlı olarak çıkarılması. Ama gün geçtikçe de tabii bu ümit azalıyor." diye konuştu.

Destici, AFAD koordinesinde JAK, UMKE gibi kuruluşların yürüttüğü çalışmalara Alperen Ocaklarının "Alpkurt" arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiğini dile getirdi.

Deprem bölgesinde her gittiği yerde büyük bir gayret gördüğünü, devletin her ilde ilgili bakanlarının, görevlendirilmiş bakan yardımcılarının, valilerin, koordinatör valilerinin bulunduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Bir taraftan enkazdan canlı olarak vatandaşlarımız ya da geri kalanlar kurtarılmaya çalışırken, öbür taraftan evleri yıkılmış ya da evlerine giremeyen vatandaşlarımızın da bütün ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor. Devletimiz bütün gücünü seferber etmiş durumda. Devlet millet el ele bu zorluğu da aşacağız. Bu zorlukları yardımlaşma, dayanışma içerisinde yeneceğiz. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara, yanlış bilgi yayarak, olmayan şeyleri yayarak, bir ümitsizlik ya da devlete karşı bir güvensizlik aşılamaya çalışanlara da fırsat vermeyeceğiz. Milletimiz bugüne kadar fırsat vermedi, bundan sonra da vermeyecek. Şu gözüküyor; ister siyasetçi olsun ister aktivist olsun ister medya mensubu olsun, neticede o tür insanlardan son raddede baktığımızda bir fayda gelmiyor. Fayda gerçekten devletine canı gönülden sahip çıkan, yöneten, ülke ve millet aşkıyla dolu olan insanların yardımlaşması ve öncülük etmesiyle çıkıyor."

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