GÜNCELLEME - Osmaniye'de depremde hasar görerek çöken binanın enkazında bulguya rastlanmadı

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OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de çöken 2 katlı binada bir kişinin enkaz altında kaldığı şüphesiyle yürütülen kurtarma çalışmasında bulguya ulaşılmadı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, 10 ilin etkilendiği depremler nedeniyle hasar alan İstiklal Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'ndaki bina bir anda yıkıldı.

Bunun üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yıkılan binanın çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, termal kameralarla enkaz altında birinin olup olmadığını araştırdı.

Dinleme çalışmalarının da yapıldığı enkazda yoldan geçen bir kişinin enkaz altında kaldığı şüphesiyle kurtarma çalışması başlatıldı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, itfaiye ve UMKE ekiplerince yapılan arama kurtarma çalışmasında, enkaz altında bulguya rastlanmadı.

Öte yandan bir gencin ise son anda yığınların altında kalmaktan kurtulduğu, elinden hafif yaralandığı belirtildi.

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