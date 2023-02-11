Osmaniye'ye gönderilen yardım malzemelerinin dağıtımı sürüyor

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OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'ye Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen yardım malzemeleri, depolarda tasnif edilerek depremzedelere dağıtılıyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 6 Şubat'tan bu yana yurt genelinde düzenlenen kampanyalar kapsamında Osmaniye'ye binlerce tır dolusu insani yardım ulaştırıldı.

Gıda, giyim, battaniye, temizlik ürünleri, ısıtıcı gibi ihtiyaç malzemeleri tırlardan indirilerek Organize Sanayi Bölgesi'ndeki büyük ölçekli depolara konuluyor.

Yardımlar, AFAD gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşlarından gençlerin yardımıyla tasnif edilerek istifleniyor.

Kentte belirlenen merkezlere gönderilen malzemelerin depremzedelere dağıtımı AFAD nezaretinde yapılıyor.

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