Osmaniye'de ekiplerin enkazlardaki çalışmaları sürüyor

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OSMANİYE (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Bölgede yıkılan binalarda tarama faaliyetleri gerçekleştirilirken, AFAD, Türk Silahlı Kuvvetleri, UMKE ve itfaiye ekipleri, Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki Bilge Sitesi enkazında çalışma yapıyor.

Yıkılma riski taşıyan 10 katlı binanın bulunduğu zorlu bölgede çalışan ekipler, kırıcı ve delici aletlerle enkazı kazıp molozları taşıyor.

Ekipler, aile fotoğraf albümü, kitap, Kur'an-ı Kerim, bayrak gibi kişisel eşyaları da titizlikle enkazdan ayırıyor.

Çevrede bekleyişi sürdüren bina sakinleri ise AFAD'ın oluşturduğu masada yakınlarının fotoğraflarını arıyor.

Öte yandan çeşitli yardım kuruluşlarının üyeleri ile gönüllüler, bölgedeki vatandaşlara çorba, sıcak süt ve çay ikramında bulunuyor.





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