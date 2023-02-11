Depremden kurtulanlar Osmaniye'de TCDD vagonlarında misafir ediliyor

OSMANİYE (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, insanlar TCDD Taşımacılık AŞ'nin vagonlarında konaklıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden etkilenenler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sunduğu destekle TCDD Taşımacılık AŞ'nin vagonlarına yerleştirildi.

Osmaniye Tren Garı'na getirilen 12 vagonda, yaklaşık 1000 depremzedeye sıcak ortam ve kesintisiz enerji imkanı sağlanıyor.

Depremzedelerden Ahmet Yaşar (39) evinin yıkılmadığını ancak hasar aldığını belirtti.



Hasar tespiti yapılmadan eve girmek istemediklerini, eşi ve 3 çocuğuyla vagonlarda barındıklarını aktaran Yaşar, "Başımıza böyle bir olay geldi, Allah bundan öteye götürmesin. Sağ olsun devletimiz bize kucak açtı, vagon sağladı, içi de sıcak. Yemeğimiz, suyumuz, her şeyimiz karşılanıyor. Açıkta bırakılmadık, çok şükür. Vagonlar gidene kadar buradayız." diye konuştu.

Adem Yüksel (68) de evinin çok az hasar aldığını anlattı.

Korktukları için eve giremediklerine değinen Yüksel, eşi, 2 torunu ve yanlarında getirdikleri 2 muhabbet kuşuyla trende kaldıklarını söyledi.

Kaldıkları vagonda herhangi bir sıkıntılarının olmadığını aktaran Yüksel, "Sağ olsun devletimiz tren temin etti. Vagonlar sıcak. Herhangi bir sıkıntımız yok. İhtiyaçlarımız anında gideriliyor. Kuşlarımızı yanımızda getirdik, onlar da can taşıyor. Evde bırakmadık." dedi.

Esme Aktürk (60) ilk defa böyle bir deprem gördüğünü, çok korktuğunu anlatarak "Evimizde çok şükür bir şey yok, sadece duvarlarda hasar var. İlk günler dışarda kaldık, soğuk havada zorluk çektik. Burası çok mükemmel. Devletimiz, insanlarımız, A'dan Z'ye kadar her şeyimizle ilgileniyor." ifadesini kullandı.

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