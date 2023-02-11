Osmaniye'de deprem sonrası doğan iki bebek ailelerinin yaşam umudu oldu

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER/BEHÇET ALKAN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerden sonra Osmaniye'de dünyaya gelen "Umut" ve "Sema Nur" bebekler, ailelerine moral verdi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte, hamile olan 33 yaşındaki Pınar Dalkıran ve 35 yaşındaki Meha Kubat'ın depremden sonraki günlerde sancısı tuttu.

Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürülen Dalkıran bir erkek, Kubat ise bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Atatürk Anadolu Lisesi bahçesine kurulan geçici barınma merkezinde kalan iki anne de yaşanan felaket sonrası dünyaya gelen bebekleriyle buruk mutluluk yaşıyor.

- "Deprem anında çok korktuk"

Pınar Dalkıran, AA muhabirine, deprem anında çok korktuğunu söyledi.

Binalara giremediklerini dile getiren Dalkıran, "Evimizde bir hasar yok ancak evimizin önündeki 6 katlı binanın yıkılma tehlikesi olduğu için evimize giremiyoruz." dedi.

Sancısı tutunca sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede bebeğini kucağına aldığını aktaran Dalkıran, "Bu şekilde kucağıma almak istemezdim ama yine de bize bir umut oldu. Biz adını İsmail düşünüyorduk ama buradaki bir asker adını 'Umut' koydu. İnşallah umudumuz olur. İkinci kez anne oluyorum, çok farklı bir duygu." diye konuştu.

- "Deprem gününü hatırlamak bile istemiyorum"

İlk kez anne olan Meha Kubat da deprem gününü hatırlamak bile istemediğini belirtti.

Deprem sonrası sokaktayken sancısının başladığını ve hastanede doğum yaptığını anlatan Kubat, "Öyle zamanlarda kendinizi değil de doğacak çocuğunuzu düşünüyorsunuz. Ortalığın durumu belli ama yine de bize bir umuttur. Çocuğumun ismini sağlık ekibi ve eşimin ablası koydu. Sağlık görevlileri olmasa halimiz çok kötüydü, hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı

Baba Mehmet Kubat ise yaşanan depremin korkunç olduğuna işaret ederek, "Eşimi güvenli bir bölgeye çıkardım. AFAD görevlilerine çok teşekkür ederim. Kısa sürede gelip tüm ihtiyaçlarımızı giderdiler. Cumhurbaşkanımıza saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Allah, bir daha böyle acı göstermesin. Çocuğum oldu ama kayıplarımız, acılarımız var. Gidenlere üzülüyoruz ama devletimiz bizimle olduğu için gurur duyuyorum." açıklamasında bulundu.

İki bebeğin sağlık durumunu sık sık kontrol eden Sakarya'da görevli paramedik Zeynep Nergül, depremden zarar görenler için burada olduklarını ve yaraları hep birlikte saracaklarına inandıklarını kaydetti.

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