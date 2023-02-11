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Bakanlar Çavuşoğlu ve Kasapoğlu, Osmaniye'de depremzedeleri ziyaret etti

AA

Bakanlar Çavuşoğlu ve Kasapoğlu, Osmaniye'de depremzedeleri ziyaret etti

OSMANİYE (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Osmaniye'de depremden etkilenen vatandaşlarla görüştü.

Bakanlar Çavuşoğlu ve Kasapoğlu, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Osmaniye'de, Kayıboyu Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşları ziyaret etti.

Depremzedelerle konuşan Çavuşoğlu ve Kasapoğlu, çocuklarla da vakit geçirdi.

Bakanlar, daha sonra kent merkezinde çalışmaların sürdüğü enkaz alanlarında incelemelerde bulundu.

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