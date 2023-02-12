Osmaniye'de arama kurtarma çalışması tamamlanan enkazlar kaldırılıyor

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OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de arama kurtarma çalışması tamamlanan enkazların kaldırılmasına başlandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde kentte yıkılan binaların birçoğunda arama kurtarma çalışması sona erdi.

Bu binaların bulunduğu alanlarda ekipler tarafından iş makineleriyle toplanan enkaz yığınları, hafriyat kamyonlarına yüklenerek götürülüyor. Söz konusu alanlarda temizlik de yapılıyor.

Binaların yıkılması sırasında çevrede park edilmiş araçların ise ezilmiş ya da paramparça hale gelmiş olduğu görüldü.

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