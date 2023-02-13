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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'de depremi yaşayan çocuklar jandarma ablalarının oyunlarıyla moral buluyor

AA

Osmaniye'de depremi yaşayan çocuklar jandarma ablalarının oyunlarıyla moral buluyor

OSMANİYE (AA) - BEHÇET ALKAN/MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Osmaniye'de yurt binası ve çadır kentlerde yaşayan çocuklar, kadın jandarma personelinin düzenlediği etkinliklerle yaşadıklarını unutmaya çalışıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ikamet ettikleri binaları yıkılan veya hasar gören aileler, kentin farklı noktalarında oluşturulan barınma merkezlerinde yaşamını sürdürüyor.

Depremzede çocukların afetin yıkıcı gündeminden uzaklaşıp sağlıklı vakit geçirmeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığınca Osmaniye Kayı Boyu Kız Yurdu'nda oluşturulan etkinlik alanında kadın jandarmalar da görev yapıyor.

Çocuklarla oyun hamuru, resim ve boyama etkinliklerinde bir araya gelen jandarma personeli, onlara bir nebze olsun depremin acılarını unutturmak için çaba sarf ediyor.

- "Çocuklar, etkinliklerle travmadan uzaklaşıyor"

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Dilek Bektaş, AA muhabirine, çocukların hayal dünyalarında sorunların değil, oyunların olması gerektiğini belirterek, depremzede çocukların morallerinin yükselmesi için gayret ettiklerini söyledi.

Muğla'dan depremzede çocuklara destek amacıyla geldiklerini belirten Bektaş, "Moral ve motivasyonlarının artması için diğer kadın astsubay arkadaşlarımızla etkinlik düzenledik. Yaralarımızı sarmaya geldik, umarım bu zor günleri atlatırız." dedi.

Bektaş, vatandaşların her zaman yanında yer aldıklarına değinerek, "Her konuda destek sunmaya çalışıyoruz. Çocuklar bizi görünce çok mutlu oluyor. Umarım daha mutlu ve güzel günler görürler. Çocuklar, etkinliklerle travmadan uzaklaşıyor. Depremden dolayı etkilenmiş ve korkmuş vaziyetteler. Biz onlarla etkileşime girdikten sonra oyunla ilgilendikleri için o durumu biraz atlattılar. Çocukların dünyası farklı." diye konuştu.

- Çocuklar etkinliklerle deprem atmosferinden uzak tutuluyor

Jandarma personeli başta olmak üzere farklı kurumlardan gönüllülerin destek verdiği etkinliklere katılan çocuklardan 12 yaşındaki Ecrin Çetin, güzel vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Jandarma ablalarımızla oyun hamurlarıyla oynayıp resim çiziyoruz. Ben de onları çok sevdiğim için resim yapıyorum, kendilerine hediye edeceğim." şeklinde konuştu.

10 yaşındaki Hatice Kızılay da kardeşiyle katıldığı etkinliklerde eğlendiklerini, genellikle renkli kalemleri kullanarak boyama yaptığını anlattı.

İlkokul öğrencisi 8 yaşındaki Eylül Memişoğlu ise kendileriyle yakından ilgilenen jandarma ablalarına teşekkür etti.

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