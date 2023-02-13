Osmaniye'de yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 5 şüpheli daha gözaltına alındı

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OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurlarına yönelik soruşturma sürüyor.

Yürütülen bilirkişi incelemeleri doğrultusunda 5 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Soruşturma kapsamında daha önce 4 kişi gözaltına alınmıştı.

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