Osmaniye'de yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 5 şüpheli daha gözaltına alındı

OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurlarına yönelik soruşturma sürüyor.
Yürütülen bilirkişi incelemeleri doğrultusunda 5 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 9'a yükseldi.
Soruşturma kapsamında daha önce 4 kişi gözaltına alınmıştı.