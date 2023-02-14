Osmaniye'nin 27 yıllık radyo kanalı depreme rağmen susmadı

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER/BEHÇET ALKAN - Osmaniye'de 27 yıl önce kurduğu radyoyla kent sakinlerine seslenen Şükrü Tozluklu, kanalın binasının depremde çökmesi üzerine yayınlarına küçük bir odada kurduğu sistemle internetten devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte, Radyo 80'in binası kısmen yıkıldı. Tüm yayın cihazları enkazın altında kalan radyonun sahibi Tozluklu, kendisine tahsis edilen küçük bir odada yeni bir yayın sistemi kurdu.

İnternet üzerinden yayın yapmaya başlayan Tozluklu, hem Osmaniyelileri son gelişmeler hakkında bilgilendiriyor hem de programlarıyla depremden etkilenen insanların moral seviyesini yükseltmeye çalışıyor.

Tozluklu, AA muhabirine, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depreme ailesiyle evde yakalandığını ve sarsıntının hemen ardından sokağa çıkarak mesleğinin gereği bilgi ve haber toplamaya başladığını söyledi.

Radyo binasına geldiğinde yayın yapılan katın çöktüğünü gördüğünü belirten Tozluklu, "Osmaniye'deki yıkımın boyutlarını ancak gün ağardığında görebildik. Birçok yerde yüksek katlı binaların, meskenlerin yıkıldığını görünce biz de o enkazların altında varmışız gibi hissettik. Çünkü komşularımızı, yakın arkadaşlarımızı enkaz altında kaybettiğimiz haberlerini aldığımızda yüreğimiz yandı." dedi.

- "Doğru, güvenilir haber kaynaklarına itibar etmeleri gerekiyor"

Tozluklu, yayın cihazları ve karasal antenlerin, göçükle beraber enkazın altında kaldığını dile getirdi.

İletişim araçlarında deprem kaynaklı altyapı sorunları nedeniyle internetten de yayın yapamadıklarını anlatan Tozluklu, "Ancak bugün internetten yayınımıza başlayabildik. Karasal yayınlarımızı bir süre daha veremeyeceğiz çünkü cihazlarımıza maalesef ulaşamadık." ifadesini kullandı.

Şükrü Tozluklu, "asrın felaketi" diye nitelendirilen depremlerden sonra yayın yapamamanın çok acı bir şey olduğunu vurguladı.

İnsanların doğru bilgiye ulaşması, vatandaşların taleplerini yetkililere iletme, yetkililerin de kamuoyunu ilgilendiren açıklamalarını halka aktarma görevini bir haftalık aradan sonra kısmen yapabildiğini kaydeden Tozluklu, şöyle konuştu:

"Bu zor zamanlarda tabii sadece insanları bilgilendirmek dışında, vatandaşımızın biraz moral ve motivasyona da ihtiyacı var. Sahadaki çalışmaları dinleyicilerimize, vatandaşlarımıza ulaştırarak bir anlamda bu motivasyonu yükseltmek, insanlarımızın moralini yükselterek biraz bu havayı dağıtmayı arzu ediyoruz. Çünkü hem sahada çalışan insanların hem de depremden etkilenen insanların morale ve bize ihtiyacı var. Bunun dışında Osmaniye'de yakınları olup başka şehirlerde, yurt dışında yaşayan insanlarımız var. Dolayısıyla onların da resmi kanallara, doğru, güvenilir haber kaynaklarına itibar etmeleri gerekiyor. Bu noktada da bizim görevimiz biraz daha öne çıkıyor."

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