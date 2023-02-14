AK Parti Sözcüsü Çelik Osmaniye'de depremzedeleri ziyaret etti

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OSMANİYE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye'de "asrın felaketi"nden etkilenen depremzedelere ziyarette bulundu.

Çelik, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de AFAD tarafından Tosyalı Sentetik Çim Saha üzerine kurulan geçici barınma merkezine geldi.

Ömer Çelik burada depremzedelerle sohbet etti.

Tosyalı Kapalı Spor Salonu'na yerleştirilen depremzedeleri de ziyaret eden Çelik çocuklara hediyeler verdi.

Çelik'e Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy eşlik etti.



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