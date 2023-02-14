Depremzede çocuklar, sosyal ve sportif faaliyetlerle moral buluyor

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye ve Mersin'de, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için sosyal ve sportif etkinlikler düzenleniyor.

Düziçi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, depremzede çocukların korkuyu atlatmaları ve sosyalleşmeleri amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğretmenler eşliğinde boyama yapan, oyunlar oynayan çocuklara pamuk şekeri ikram edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı personeli de çocukların yüzünü boyayarak, keyifli vakit geçirmelerini sağladı. ​​​​​​​

Mersin'in Mut ilçesinde yurt, öğretmenevi ve bazı otellere yerleştirilen depremzede ailelerin çocukları için de sosyal etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Mut Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından psikososyal destek verilen çocukların, yüz boyama etkinliği ve palyaço gösterileriyle deprem psikolojisinden uzak vakit geçirmesi sağlanıyor.

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