TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Osmaniye'deki çadır kenti ziyaret etti

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OSMANİYE (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de afetzedelerle bir araya geldi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'u ziyaret eden Mandal, Masal Park otopark alanında oluşturulan geçici barınma merkezinde kalan depremzedelerle görüştü.

Türk Kızılay tarafından kurulan psikososyal destek çadırında depremzede çocuklarla buluşan Mandal, yetkililerden bilgi aldı.

Prof. Dr. Hasan Mandal'a çadır kent ziyaretinde Rektör Prof. Dr. Uzun eşlik etti.

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