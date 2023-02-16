Depremde enkaz altında kalan anne ile kızı yaşadıklarını anlattı:

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OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde, Osmaniye'de yıkılan tek katlı evlerinin enkazından yaralı kurtulan anne ve kızı yaşadıklarını unutamıyor.

Anne Özlem Vişne, AA muhabirine, deprem sırasında oğlu ve eşinin il dışında olduğunu, kızıyla bulundukları evlerinin depremin ilk anlarında hemen yıkıldığını söyledi.

Kızıyla enkaz altında kaldıklarını dile getiren Vişne, "İlk depremin ardından yaşanan artçı depremle sıkıştığımız yerdeki molozlar yerinden oynadı. Bu, benim kurtulma fırsatımı artırdı. Üzerimize yıkılan kapı kısmını birkaç saat süresince molozla vurup kırdıktan sonra kendimi dışarı attım. Ben ve kızım sağ salim kurtulduk çok şükür." dedi.

Vişne, dışarı çıktıktan sonra çevredeki yakınlarına kızının olduğu yeri tarif ettiğini, kendisinin, kızı Gülhan çıkarılmadan Osmaniye Şehir Hastanesine götürüldüğünü anlattı.

Vişne, 2 ay önce borçlanarak aldıkları eşyaların enkaz altında kaldığını dile getirdi.

Özlem Vişne'nin kızı Gülhan Vişne de depremden 4 saat sonra yakınları tarafından enkazdan çıkarıldığını belirtti.

Vücutlarında kırıklar oluştuğunu ifade eden Gülhan Vişne, annesinin taburcu edildiğini, kendisinin tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Vişne, "Enkaz altındayken birbirimize olan sevgimiz bizleri motive etti, bize güç verdi. Anaokulu öğretmeni olmak istiyorum. Çocukları çok sevdiğimi öğrenen hastanedekiler çocukları hep yanıma gönderiyorlar, çok mutlu oluyorum." diye konuştu.

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