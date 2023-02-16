Osmaniye'de yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 2 zanlı daha yakalandı

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OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurlarına yönelik soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 2 zanlı daha gözaltına alındı. Böylelikle soruşturma çerçevesinde şu ana kadar gözaltına alınan şüpheli sayısı 16'ya yükseldi.

Daha önce 11 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı daha adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 5'e yükseldi.

Gözaltındaki 2 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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