Deprem bölgesinde görevli polis, kumanyasını sokak köpeğiyle paylaştı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de görevli bir polis memurunun kumanyasını sokak köpeğiyle paylaşması cep telefonuyla kaydedildi.

Osmaniye'de farklı illerden gelen polis ekiplerinin çalışması sürüyor. Özveriyle çalışan polisler, güvenliğin sağlanması dışında arama kurtarma çalışmalarında da görev aldı.

Şehir içi trafiğin sağlanmasında görev alan Aydın Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne görevli polis memuru Bahadır Lale, öğlen yemeği yemek için mola verdi.

Polis memuru, yanına gelen ve aç olduğu gözlenen bir sokak köpeğiyle kumanyasını paylaştı.

Oturduğu kaldırımda köpeğe yemek yediren polisin o anları ise cep telefonuyla kaydedildi.

Bölgeden uzaklaşan hayvan, akşam saatlerinde tekrar polisin yanına geldi.

Lale'nin 8 Şubat'tan itibaren Osmaniye'de görevde olduğu öğrenildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.