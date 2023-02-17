Bakanlar Kurum ile Kirişci, Osmaniye'de koordinasyon toplantısına katıldı

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OSMANİYE (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye'de depremin ardından yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıya katıldı.



Kurum ile Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, İl Jandarma Komutanlığı'nda oluşturulan Kriz Merkezi'ne geldi.

Bakanlar, burada, depremlerin ardından il genelinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği koordinasyon toplantısına katıldı.



Basına kapalı devam eden toplantıda, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, belediye başkanları ile kurum müdürleri hazır bulundu.

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