Osmaniye'de yardım malzemesi yüklü kamyonette yangın

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yardım malzemesi yüklü kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kadirli Belediyesine ait depremzedelere yardım malzemesi taşıyan kamyonet, Kümbet Köyü mevkisinde bilinmeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonetin kasasındaki malzemeler yandı.



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