"Pamuk şekerci amca" Osmaniyeli depremzede çocukların gönlünde taht kurdu

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OSMANİYE (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU/FİKRET KAVĞALI - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sepetli motoruyla sokak sokak gezerek pamuk şeker hazırlayan Muhammet Çelik, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren geçici barınma merkezleri başta olmak üzere pazar alanları ve parklarda çocuklara şeker dağıtarak adeta gönüllerinde taht kuruyor.

Gittiği yerlerde çocuklar tarafından "Pamuk şekerci amca geldi" sözleriyle karşılanan 40 yaşındaki Çelik, bugünlerde üretimini afetzede çocuklar için yapıyor.

Doğuştan ortopedik engelli Çelik, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından elinden geldiği, gücünün yettiği kadar halka destek olmaya çalıştığını söyledi.

Depremde ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Çelik, "Yapacak bir şeyimiz yok. Depremden beri çocuklarımızı sevindirmek, onlara bu acı günü unutturmak istiyoruz. Elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Muhammet Çelik, Düziçi ilçesinde, pamuk şekeri hazırladığı sepetli motoruyla gezdiği mahalleler, geçici barınma merkezleri, pazar alanları ve parklarda bugüne kadar çoğunluğu depremzede 2 binden fazla çocuğu pamuk şekerle sevindirmeye çalıştığını aktardı.

Çelik, "Çocukları sevindirmeye devam edeceğim. Çocuklar beni görünce 'Pamuk şekerci amca geldi' diye tepki veriyor. Yüzlerde bir mutluluk, bir tebessüm... Çok acı bir felaket yaşadık, Türkiye'ye geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

İlçede TOKİ'nin yaptığı konutlarda ikamet ettiğini dile getiren Çelik, evinde herhangi bir hasar bulunmadığını sözlerine ekledi.

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