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Osmaniyeli işletmeci oyun gruplarıyla depremzede çocuklara tebessüm ettirmeye çalışıyor

AA

Osmaniyeli işletmeci oyun gruplarıyla depremzede çocuklara tebessüm ettirmeye çalışıyor

OSMANİYE (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU/FİKRET KAVĞALI - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan işletmeci, atık malzemelerden yaptığı oyun gruplarıyla çocukların yüzünü bir nebze güldürebilmek için ücretsiz hizmet veriyor.

İlçedeki bir parkta bulunan oyun gruplarını depremzede çocukların kullanımına açan işletmeci İsmail Hakkı Gök, parka gelemeyenlere varillerden yaptığı ve "Tırtıl" adını verdiği trenle ulaşıyor.

Gök, AA muhabirine, kendisinin de bir afetzede olduğunu, depremin ardından ilk dakikalardan itibaren arkadaşlarıyla gönüllü arama kurtarma faaliyetlerinde bulunduklarını söyledi.

Daha sonra işletmesindeki oyun gruplarını ücretsiz olarak çocukların kullanımına sunduğunu dile getiren Gök, "Depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyoruz." dedi.

Gök, hizmet verdiği Harun Reşit Parkı'nda kendi dizaynı oyun gruplarının arasında seyyar dönen salıncak ve aküleri bozuk araçlardan yaptıkları uçan arabaların da bulunduğunu aktardı.

- "Yeni güne yeni bir umutla tekrar başlıyoruz"

Deprem öncesine göre parka daha az sayıda çocuğun geldiğini gözlemlemesi üzerine "Tırtıl"la mahalle mahalle gezmeye karar verdiğini anlatan Gök, şöyle konuştu:

"Düziçi ilçemizde gidebildiğimiz tüm noktalara, mahallelere gitmeye çalışıyoruz. Yeterli mi? Değil. Bu süreçte tüm noktalara gitmek ve sonrasında il ve felaketten etkilenen diğer bölgelere gitmek istiyoruz ama önceliğimiz ilçemiz. Bu bir gönüllülük hareketi. Yüzlerde tebessüm oldu; aslında yapmak istediğimiz tam da buydu. 'Yaraları el ele birlikte saracağız' sloganımızla gidebildiğimiz her yere gitmeye çalışıyoruz. Bu işi yapmaktaki amacımız; çocukların depremdeki yaralarını sarmak, o atmosferden çıkartmaktı. Biz yetişkinler zaten bunu bir şekilde atlatacağız, hayat devam edecek ama çocuklarımızın zihninde büyük bir yara olarak kalacak. Devletimiz, bizler, karınca kararınca ne yapabilirsek, amacımız onları o atmosferden uzaklaştırmak, depremi unutturmak. Çünkü en çok etkilenen onlar. Kardeşlerimizden gün içinde güzel bir enerji alıyoruz. Onların o atmosferden uzaklaştığını görüyor, yeni güne yeni bir umutla tekrar başlıyoruz."

İsmail Hakkı Gök, çocuklara verdiği bu hizmet için kendisine maddi destekte bulunanlara teşekkür etti.

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