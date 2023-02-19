Osmaniye esnafı, deprem tedirginliğine rağmen vatandaşlara hizmet veriyor

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OSMANİYE (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU/FİKRET KAVĞALI - Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Osmaniye'de esnafın büyük bölümü, yıkıntıların yarattığı tedirginliğe karşın ekonomik faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor.

Alibeyli Mahallesi Dr. Ahmet Alkan Caddesi Sıra Mağazalar bölgesinde ilgili kurumların onayıyla çalışmaya başlayan gıda işletmelerinin ardından konfeksiyon ve elektronik eşya dükkanları ile kafeteryalar da yeniden hizmet vermek için temizlik ve tadilat yapıyor.

Hazır giyim mağazası işletmecisi Vahap Gürbüz, AA muhabirine, acı deprem tecrübesiyle ticari hayatın sekteye uğradığını, faaliyete geçen yerlerin, para kazanmaktan ziyade ihtiyaçların giderilmesi için hizmet verdiğini belirtti.

Depremin ardından market, gıda satışı yapılan yerler, lokanta ve restoranların hızlı şekilde faaliyete geçtiğine işaret eden Gürbüz, çarşıda yavaş yavaş diğer işletme sahiplerinin de kepenklerini açtığını anlattı.

Gürbüz, hayatın normale dönmesi için çalışıldığına dikkati çekerek, "Etrafımızda evini, iş yerini, çoluğunu çocuğunu, annesini babasını kaybedenler var. Bir şey diyemiyoruz. İş yerlerimizi açıyoruz, ufak tefek tadilat işlerimiz var, onları yapıp yarından itibaren faaliyete başlayacağız." diye konuştu.

Belediye ve AFAD ekiplerinin enkazları kaldırmaya başladığını aktaran Gürbüz, "Çevreden iş yerlerimizi açmamız yönünde talepler vardı. Evi yıkılan, çadırda barınan, il dışından gelen kurum çalışanlarının kışlık ihtiyacı var. Maksat para kazanmak değil, onların ihtiyacını gidermek. Normalde bir süre daha açmazdık." şeklinde konuştu.

Gürbüz, diğer illere göre Osmaniye'de yıkımın az olduğunu ancak birçok binanın hasar gördüğünü sözlerine ekledi.

- "Komşu komşunun acısını paylaşmazsa olmaz"

Şalgam satıcısı Bekir Gürbüz de yaklaşık 1 haftadır faaliyete başladığını ifade ederek, afette yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Yıkılan işletmelerin bulunduğunu anımsatan Gürbüz, "Ayakta durmaya, vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herkes gibi tedirginiz ama atlatacağız bugünleri inşallah. Hayatın normale dönmesini istiyoruz." dedi.

Tatlıcı Erdoğan Güzel ise etrafında yıkıntılar bulunmasına rağmen işletmesini açık tuttuğunu belirterek, ticari hayatın eski canlılığına kavuşacağı günlerin özlemiyle çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Birkaç gün önce dükkanını açtığını aktaran Güzel, şunları söyledi:

"Yavaş yavaş en azından burada vakit geçiriyoruz. Evimize giremiyoruz, sıkıntımız çok. İşler eskiye göre durgun, çok yoğun değil. Boş durmayıp, vakit geçirme amaçlı. Hayatın artık normale dönmesi gerekiyor. Etrafımızda yıkılan işletmeler var. Onların acısı, bizim acımız. Komşu komşunun acısını paylaşmazsa olmaz."



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