Sahibinin yanından ayırmadığı kedi "Tanya" çadır kentin moral kaynağı oldu

OSMANİYE (AA) - FİKRET KAVĞALI/TAHİR TURAN EROĞLU - Osmaniye'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar gören evlerinden çıkan aile, kedileri "Tanya" ile geçici barınma alanına yerleşti.



Depreme İstiklal Mahallesi'ndeki evlerinde ailesiyle yakalanan 61 yaşındaki Yaşar Beyindik, AFAD koordinesinde Masal Park'ta oluşturulan çadır kentte kedisini yanından bir an olsun ayırmıyor.

Beyindik, AA muhabirine, kedileri "Tanya"nın çadır kentin moral kaynağı olduğunu söyledi.

Deprem gecesi yaşadıklarını anlatan Beyindik, şu ifadeleri kullandı:

"Hanımımla yatıyordum. O ara duvar çatlamaya başladı. Ne olduğunu anlayamadık, bir uyandık her yer karanlık. Deprem bitti, iki kızım ve eşim aşağıya indi. Ben de kedimiz Tanya'yı arıyorum. Yuvasına baktım, her taraf karanlık. Kullanmadığımız bir oda vardı. Tanya'yı orada gördüm. Köşede kısılmış garip bir şekilde bakıyordu. Hemen kedimi aldım elimde pantolonla aşağı indim. Kedimizi bulmak bir mucizeydi. Aşağı indikten sonra arabaya geçtik."

- "Devletimiz sağ olsun bizi eksik bırakmadı"

Beyindik, depremlerde hasar görmesi nedeniyle evlerine giremediklerini, bu nedenle geçici barınma alanında yaşamlarını sürdürdüklerini aktardı.

Askerler ve AFAD'ın tüm detayları düşünerek bu bölgede hizmet verdiğini vurgulayan Beyindik, "Çadırları kurduklarını gördük. Bize de yardımcı oldular. Devletimiz sağ olsun bizi eksik bırakmadı. Askerlerimiz, hepsi bize yardımcı oldu. Buraya geliyorlar birebir ilgileniyorlar. Yemeğimizi ve suyumuzu veriyorlar." dedi.

Deprem nedeniyle çok korktuklarını dile getiren Beyindik, hayatını kaybeden insanlar için çok ağladığını ifade etti.

O gece ilk aklına kedisinin geldiğini belirten Beyindik, "Adana'da sahiplenmiştim. Kedimizi çok seviyoruz. Kedimizin depremden önce kalbinde rahatsızlığı vardı, iyileşirse çok sevineceğiz. Depremden sonra kedim çok strese girdi. Allah kimseye göstermesin. Barınma merkezinde sevinç kaynağımız oldu. Onu yanımdan ayırmıyorum." diye konuştu.

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