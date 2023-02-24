Osmaniyeli çim hokeyi sporcuları antrenman sahasını depremzede ailelerle paylaştı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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OSMANİYE (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU/FİKRET KAVĞALI - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de çim hokeyi sporcuları, geçici barınma merkezine dönüştürülerek çadır kent kurulan sahalarında hem gönüllü görev alıyor hem de bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Fakıuşağı Mahallesi'ndeki hokey sahasının büyük bölümünde kurulan 179 çadırda 901 depremzede barınıyor.

Sahada yıllardır antrenman yapan, müsabakalara çıkan, aralarında milli sporcuların da bulunduğu hokeyciler ise yemek ve su dağıtımında, yardım malzemelerinin araçlardan indirilmesi ve depremzedelere ulaştırılmasında gönüllü görev alıyor, çocuklarla oynuyor.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu birinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki milli hokeyci Asya Gül, AA muhabirine, depreme Gaziantep'te yakalandığını, bulundukları semtte fazla yıkım olmadığını ancak çok korktuklarını söyledi.

Depremin ardından Osmaniye'deki evine döndüğünü belirten Gül, müstakil olan ve az hasar gören bu binada yaşamaya devam ettiklerini dile getirdi.

Çadır kent kurulan sahanın kalan bölümünde bireysel antrenmanlarına devam ettiklerini aktaran Gül, "Burada yemek ya da diğer yardım malzemelerinin dağıtımlarında çalışıyoruz. Çocuklar sıkılmasın diye onlarla oyunlar oynuyoruz. 21 yaş altı milli takım için çalışmalarımı sürdürüyorum. Depreme rağmen antrenmanlara devam ediyoruz." dedi.





- Milli takım hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor

Kuzenleri ve ağabeyi sayesinde hokeye 6 yıl önce başlayan 19 yaşındaki İbrahim Halil Polat ise evlerinin depremde hasar aldığını, ailesinin farklı bir çadır kentte barındığını bildirdi.

İlk günden bu yana takım arkadaşlarıyla gönüllü görev yaptığını anlatan Polat, depremden önce 21 yaş altı milli takım kampına seçilebilmek için hazırlandığını kaydetti.

Hedefinin milli takıma seçilerek ay yıldızlı formayı gururla taşımak olduğunu vurgulayan Polat, şöyle konuştu:

"Depremden dolayı sportif faaliyetler durduruldu ancak arkadaşlarımla formdan düşmemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 1 ay sonra milli takım kampı vardı, ona hazırlanıyordum. Çalışmalarımı aksatmadım, şu anda da devam ediyor, hazırlanıyorum. Deprem olsa da çalışmalarımı sürdürüyorum. Depreme rağmen takımımla beraber antrenmanlarımıza devam ediyoruz."

Polat, yıllardır antrenman yaptığı sahada depremzedelere hizmet etmekten mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

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