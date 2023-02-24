Osmaniye'de 17 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, kesinleşmiş 17 yıl 5 ay hapis cezası olan K.Ç'yi fiziki takip sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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