Adanalı usta, depremzedelere hem kebap dağıtıyor hem de yardım yapıyor

OSMANİYE (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU/FİKRET KAVĞALI - Adanalı kebap ustası Yaşar Aydın, aracıyla her gün kilometrelerce yol katederek Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara kebap dağıtmanın yanı sıra ayni yardımda bulunuyor.



Aydın, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren bölgeye yardım ulaştırma çabasında olduğunu söyledi.

İlk gün bulabildiği tüm malzemeleri şirketine ait araçlara yükleyerek bölgeye götürdüğünü belirten Aydın, depremzedeler ve enkaz başında çalışan kurtarma ekipleri için günde yaklaşık 5-6 bin sandviç hazırlayarak yardım faaliyetlerine katkı sağlamak istediğini kaydetti.

Aydın, her gün il il gezdiğini, daha çok köylere gittiğini aktararak, "Sadece kebap değil, kuru bakliyat, yiyecek, giysi, soba, ısıtıcı, jeneratör de dağıtıyorum." dedi.

- "Hep birlikte bu yaraları saracağız"

Gideceği yerlerde yetkililere ulaşıp ihtiyaca göre yardım malzemelerini temin ederek depremzedelere ulaştırdıklarını anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Depremden etkilenen her ilde ilçelerin, köylerin hepsine gideceğim. Elimizden bunlar geliyor, hep birlikte bu yaraları saracağız. Cenabı Allah bir daha nasip etmesin çünkü çok canımız yandı. Günde kaç kişiye ulaşıyoruz bilmiyorum ama elimizden geldiği kadar çok yere gitmeye çalışıyorum. İnsanlar birlik olmalı, herkes elini taşın altına koymalı. Allah razı olsun, ülkemiz o kadar duyarlı ki Adana'dayım, iş yerime akın ettiler. Bir sürü gıda, bir sürü giysi... Türkiye'nin her yerinden deprem bölgelerine akın ettiler. Gerçekten çok güzel bir milletiz. Devletimizden Allah razı olsun. Devleti olmayanın milleti olmaz. Devlet her şeyin başıdır. Allah başımızdan eksik etmesin."

Aydın, deprem bölgesindeki illere birden fazla kez gittiğini ve çeşitli yardım malzemeleri ulaştırdığını dile getirerek, oğlunun da kendisine yardım ettiğini, Adana'ya getirilerek tedavi altına alınan depremzedelerin yakınlarına da yemek ulaştırdığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.