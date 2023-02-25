Osmaniye’de yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yayla evlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Değirmendere ve Tahta köylerine bağlı yaylalardaki evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 3 kişiyi çaldıkları eşyayla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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