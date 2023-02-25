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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri depremzedelerin gönüllü terzisi oldu

AA

Meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri depremzedelerin gönüllü terzisi oldu

OSMANİYE (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU/FİKRET KAVĞALI - Osmaniye Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, konteynerde oluşturdukları dikiş atölyesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere gönüllü terzilik yapıyor.

Moda Tasarımı Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki eğitim yerleşkesinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce kendilerine tahsis edilen konteyneri dikiş atölyesine dönüştürdü.

Atölyede, afetzedelere ulaştırılan kıyafetlerin bedenlerine göre tadilatları gerçekleştiriliyor.

- "Yaraların sarılması için elimizden geleni yapıyoruz"

Okul müdürü Sibel Altun, AA muhabirine, depremlerin ardından yaraların sarılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, faaliyete depremzedeler için ekmek üretimiyle başladıklarını söyledi.

Altun, kendilerinin de depremzede olduğunu ancak mümkün mertebe bir şeyler yaptıklarını anlatarak, günde 35 bin ekmek ürettiklerini, her geçen gün hizmetlerini çeşitlendirdiklerini kaydetti.

Bu kapsamda kurdukları dikiş atölyesinde depremzedelere yardım yoluyla ulaştırılan giysilerin kısaltma, daraltma gibi tadilat işlemlerini yaptıklarını dile getiren Altun, şöyle devam etti:

"Buradaki insanların her türlü ihtiyacı düşünülüyor. Verilen yardımın bir anlamı olması gerekiyor. İnsanlar bakıyor pantolon kendisine büyük geliyor, alamıyor. Bu atölyenin olduğunu bilip buraya getirmesiyle bedenine göre ayarlanıp artık giyebilecek. Bu sayede yardımlar yerine ulaşmış olacak. Çalışan öğrencilerime, öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Konteyner, istenildiği sürece kalacak. Buradaki insanlar, 'Tamam, ihtiyacımız kalmadı' diyene kadar kalabilir."

- "Okullarımız insanlara hizmet veriyor"

Altun, herkes elinden geleni yaptığını vurgulayarak, "O gece evimden ayrıldığımdan beri 'İnsanlarımıza nasıl faydalı olabiliriz.' diye baktık. O günden beri hiç evimize uğramadık, kullanılabilir durumda değil. Kamu görevlileri, kendilerini düşünmeden ne gerekiyorsa yapıyor. Türkiye'de teşkilatlanma noktasında Milli Eğitimin ne kadar iyi olduğu, bu deprem sürecinde gözlenmiş oldu. Öğretmenler, okul müdürleri, idareciler olarak her okul kendi alanında yapması gerekeni yapıyor. Okullarımız, insanlara hizmet veriyor." diye konuştu.

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