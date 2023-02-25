Suriyeli yardım gönüllüsü Fatima, Osmaniye'de depremzedelere hizmet ediyor

OSMANİYE (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU/FİKRET KAVĞALI - Suriye'deki savaş nedeniyle 8 yıl önce annesi, ablası ve ağabeyiyle Türkiye'ye gelen 15 yaşındaki Fatima Şuryebih, Osmaniye'de kurulan geçici barınma merkezinde depremzedelere gönüllü olarak hizmet veriyor.



Kahramanmaraş merkezli depremlerden ilkine Eyüpsultan Mahallesi'nde kiracısı oldukları evde yakalanan Fatima, annesi Sehra (44), ağabeyi Abdulkerim (26), yengesi ve 3 yeğeniyle Masal Park otoparkında kurulan geçici barınma merkezinde çadıra yerleşti.

Genç kız, çadır kentte barınmaya başlamalarının ardından, Türkiye'ye geldiklerinde ailesine destekte bulunan, Osmaniye'de kurulu Hayırda Öncüler İnsani Yardım Derneğinin gönüllüsü olarak depremzedelerin yardımına koştu.

Fatima Şuryebih, AA muhabirine, Humus'ta şoförlük yapan babasının yaklaşık 11 yıl önce Şam'dan bu kente gittiği sırada rejime bağlı askerler tarafından alıkonulduğunu, bundan 1 sene sonra da öldüğü haberini aldıklarını söyledi.

Türkiye'ye 8 yıl önce geldiklerini belirten Şuryebih, "Deprem olunca dışarıda kaldık, korkudan eve girip battaniye alamadık. Soğukta kaldık. Biz de buraya geldik. Savaşı gördük, şimdi burada deprem oldu." dedi.

Çadırda boş durmak yerine insanlara yardım etmek istediğini anlatan Şuryebih, şöyle konuştu:

"Hemşire olmak istiyorum. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum, o yüzden burada gönüllü oldum. İnsanlara yardım etmek güzel bir şey. Sabah kalkıyorum, öğlen ve akşamları yemek dağıtıyoruz. Akşam saat 20.00-21.00 gibi işimiz bitiyor. İnsanlara, çocuklara yardım etmek çok güzel. Onlar mutlu oluyor, onlarla ben de mutlu oluyorum. Çocuklara, yaşlılara yardım ediyor, yemek götürüyoruz. Herkese geçmiş olsun, ölenlerin hepsine Allah rahmet eylesin. Acımız çok büyük. Sonuçta hepimiz insanız, insan olduğumuz için de kalplerimiz bir. Orada çok şey yaşadık, burada da iyi durumdaydık ama deprem olunca yine her şey kötü oldu."

- "Halkımızdan kimse dışarıda, parkta, bankta yatmıyor"

Derneğin yönetim kurulu üyesi Adem Barlas da 2017'den itibaren bölgede yaşayan Suriyelilere yardım ettiklerini aktardı.

Afet, sel, yangın bölgelerine gönüllü ekipleriyle hızla ulaşıp insani yardım faaliyetlerinde bulunduklarını dile getiren Barlas, şunları kaydetti:

"Rabb'im böyle afetler bir daha bizlere yaşatmasın ama Allah'a hamdolsun hem devlet hem sivil toplum kuruluşları olarak hızlı şekilde organize olduk. Halkımızdan kimse dışarıda, parkta, bankta yatmıyor. AFAD çadırlarını birlikte kurduk. Depremzedelerin barınma ihtiyacı karşılanıyor ve günlük sıcak yemeğini verebiliyoruz. Afet çok yıkıcıydı, insanların ne kadar aciz kaldığını birebir gördük, yaşadık. 40'ın üzerinde gönüllü ekibimizle sahadayız. İnsanların ihtiyaçlarını çadırlarına kadar götürüyoruz. Kapı kapı, çadır çadır suyunu, bezini, mamasını, ihtiyacını karşılıyoruz."



Dernek gönüllülerinin yarısından fazlasının Suriyelilerden oluştuğunu anlatan Barlas, "Gönüllülerimizin içinde çok sayıda yetim de var. Yetişkin hale gelmiş yetim çocuklarımız var. Çoğunluğu 6-7 sene önce çikolata ikram ettiğimiz, bahçelerde yatarken alıp eve yerleştirdiğimiz, okumalarını sağladığımız çocuklar. Onlar da ağabeylerine bu şekilde yardımcı oluyor. Canla başla çalışıyor, sabahtan akşama kadar adeta hamallık yapıyorlar. Seve seve yardımcı oluyor, 'of' dahi demiyorlar. Onlarla kardeşliğimiz şu anda daha çok pekişiyor." ifadelerini kullandı.

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