Osmaniye'de gönüllü usta öğretici ve öğrenciler depremzedelere kuaförlük hizmeti veriyor

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OSMANİYE (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU/FİKRET KAVĞALI - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de bir konteyner, afetzedelerin ücretsiz kişisel bakımları için kuaför salonuna dönüştürüldü.

Osmaniye Halk Eğitimi Merkezince Fakıuşağı Mahallesi'ndeki eğitim yerleşkesine konulan konteynerde, usta öğretici ve öğrenciler ile gönüllü kuaförler, depremzedeleri tıraş edip saç bakımlarını yapıyor.

Usta öğretici Esma Özdemir, AA muhabirine, depremzedelerin saç kesimi, kız çocukları ile annelerinin yüz bakımıyla ilgili işlemleri yaptıklarını söyledi.

Çocuklar mutlu olsun diye saç örgüleri yaptıklarını, onlara küçük hediyeler verdiklerini belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Günde yaklaşık 50 kişiyi buluyor. Çok güzel dönüşler alıyoruz, 'İyi ki yapılmış' diyenler oluyor. Deprem psikolojisi çok kötüydü, ben de dahil olmak üzere bu psikolojiyi yaşadık. Kayıplarımız da var. Acıları bir nebze unutturabilmek için bu işlemi yapıyoruz."

- "Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz"

Usta öğretici Mustafa Özdemir de depremzedelere insanlık adına yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bunun için tüm güçleriyle çalıştıklarını anlatan Özdemir, "Tüm duyarlı meslektaşlarımızı bekliyoruz. İnsanlara faydalı olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Gönüllülerden Ticaret Meslek Lisesi öğrencisi Mustafa Gözübüyük, daha önce Mesleki Eğitim Merkezinde saç kesimi eğitimi aldığını belirtti.

Gözübüyük, gönüllü arkadaşlarıyla her gün onlarca depremzedeyi tıraş ettiklerini kaydetti.

Mesleki Eğitim Merkezinden gelen gönüllü öğrenci Gülcan Atıcı, arkadaşı Gülşah Kara ile kız çocuklarının saç kesimleri ve örgülerine yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.



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