Osmaniye'de deprem bölgesine iş makinesi taşıyan tırın dorsesi yandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde deprem bölgesine iş makinesi taşıyan tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Orhan Y. idaresindeki 06 P 8763 plakalı, deprem bölgesine iş makinesi taşıyan tırın dorsesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Düziçi ilçesi yakınlarında yangın çıktı. Tırdaki iş makinesi zarar görmeden aşağı indirildi.

Tır şoförü ve çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucu dorse, kullanılamaz hale geldi.

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