Osmaniye'de deprem bölgesine iş makinesi taşıyan tırın dorsesi yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'de deprem bölgesine iş makinesi taşıyan tırın dorsesi yandı

AA

Osmaniye'de deprem bölgesine iş makinesi taşıyan tırın dorsesi yandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde deprem bölgesine iş makinesi taşıyan tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Orhan Y. idaresindeki 06 P 8763 plakalı, deprem bölgesine iş makinesi taşıyan tırın dorsesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Düziçi ilçesi yakınlarında yangın çıktı. Tırdaki iş makinesi zarar görmeden aşağı indirildi.

Tır şoförü ve çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucu dorse, kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye'de ev satışı ve kirada fahiş artış yapanlara soruşturma
YEREL HABERLER Osmaniye'de ev satışı ve kirada fahiş artış yapanlara ...
Depremlerden etkilenen besicilerin yaraları devlet eliyle sarılıyor
YEREL HABERLER Depremlerden etkilenen besicilerin yaraları devlet ...
GÜNCELLEME - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol ...
Kadirli'de orman yangını (2)
YEREL HABERLER Kadirli'de orman yangını (2)
Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kadirli'de orman yangın
YEREL HABERLER Kadirli'de orman yangın
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem 
YEREL HABERLER Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem 
Depremde tek bir binanın bile yıkılmadığı Sumbas'ta nüfus ikiye katlandı
YEREL HABERLER Depremde tek bir binanın bile yıkılmadığı Sumbas'ta ...
Deprem bölgesi yardımlarıyla ilgili "yanıltıcı bilgi" paylaşan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Deprem bölgesi yardımlarıyla ilgili "yanıltıcı bilgi" ...
(Görüntülü)OSMANİYE&#039;DE 140 BİNA YIKILDI, 86 ENKAZ KALDIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)OSMANİYE'DE 140 BİNA YIKILDI, 86 ...
Osmaniye'de 140 bina yıkıldı, 86 enkaz kaldırıldı
YEREL HABERLER Osmaniye'de 140 bina yıkıldı, 86 enkaz kaldırıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.