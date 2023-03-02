Osmaniye basını deprem felaketine rağmen kentin sesi olmaya devam ediyor

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OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yerel basın, yaşadıkları zarara rağmen kentin ve Osmaniyelilerin sesi olmaya devam ediyor.

Depremler nedeniyle basıma ara vermek zorunda kalan 11 yerel gazete, geçen hafta tekrar yayımlanmaya başladı.

Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir, AA muhabirine, 7,7 ve 7,6'lık depremlerin kentte faaliyet gösteren yerel basına da zarar verdiğini söyledi.

Basın kuruluşlarına ait iş yerlerinin hasar gördüğünü belirten Cihangir, "Yaşanan bu acı olay ve gördüğümüz zarar nedeniyle gazete yayımlarına bir süre ara vermek zorunda kalmıştık. Şu an zor şartlarda da olsa gazete basımına devam ediyoruz çünkü habercilik beklemiyor. İnsanlarımız haber, bilgi bekliyor. Bu nedenle Osmaniye'mizde şu an yerel gazeteler tekrar çıkmaya başladı." dedi.

- "Muhabir arkadaşlarımızdan ölen yok"

Cihangir, depremlerde gazetecilerin sahada canla başla çalıştığını, depremzedelerin yardımına koştuğunu belirtti.

Basın İlan Kurumunun da depremden etkilenen bölgelerle ilgili güzel çalışmalarının olduğuna değinen Cihangir, şu değerlendirmede bulundu:



"Bizim haber merkezi olarak kullandığımız ofisimizin duvarları yıkıldı ve gazetelerin kalıbını çıkardığımız makine duvarın altında kalarak bozuldu. Makineyi enkazdan çıkardık ama hala onaramadık. Muhabir arkadaşlarımızdan ölen yok ama yakınlarından ölenler oldu. Buna rağmen görevimizi tekrar kaldığı yerden devam ettirmek ve insanımızın haber alma özgürlüğünü sağlamak adına sahada görev yapmaya devam ediyoruz."

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı da depremlerde evleri, iş yerleri zarar görmesine ve yıkılmasına rağmen sahada çalışmaya başladıklarını söyledi.

Cemiyet binasının da ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini belirten Avcı, "Birçok arkadaşımızın radyo binaları kullanılamaz durumda, yayınları durdu. Buna rağmen internetten yayın yapmaya devam ettiler. Biz de telefonla canlı bağlantılar yaparak kentimizin durumunu insanlara aktardık. Hala yayın yapamayan, gazete basamayan arkadaşlarımız var." dedi.

Avcı, yerel gazetecilerin bir yandan sahadan haberler vermeye devam ederken diğer yandan zarar gören iş yeri ve ekipmanlarının onarımını sürdürdüğünü dile getirdi.

Kentte yerel gazetelerin yeniden basılmaya başlandığını ifade eden Avcı, basın mensuplarının sahada depremzedelerle ilgili haberleri kamuoyuna duyurmaya çalıştığını kaydetti.

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