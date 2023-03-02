Osmaniye basını deprem felaketine rağmen kentin sesi olmaya devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye basını deprem felaketine rağmen kentin sesi olmaya devam ediyor

AA

MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yerel basın, yaşadıkları zarara rağmen kentin ve Osmaniyelilerin sesi olmaya devam ediyor.

Osmaniye basını deprem felaketine rağmen kentin sesi olmaya devam ediyor

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yerel basın, yaşadıkları zarara rağmen kentin ve Osmaniyelilerin sesi olmaya devam ediyor.

Depremler nedeniyle basıma ara vermek zorunda kalan 11 yerel gazete, geçen hafta tekrar yayımlanmaya başladı.

Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir, AA muhabirine, 7,7 ve 7,6'lık depremlerin kentte faaliyet gösteren yerel basına da zarar verdiğini söyledi.

Basın kuruluşlarına ait iş yerlerinin hasar gördüğünü belirten Cihangir, "Yaşanan bu acı olay ve gördüğümüz zarar nedeniyle gazete yayımlarına bir süre ara vermek zorunda kalmıştık. Şu an zor şartlarda da olsa gazete basımına devam ediyoruz çünkü habercilik beklemiyor. İnsanlarımız haber, bilgi bekliyor. Bu nedenle Osmaniye'mizde şu an yerel gazeteler tekrar çıkmaya başladı." dedi.

- "Muhabir arkadaşlarımızdan ölen yok"

Cihangir, depremlerde gazetecilerin sahada canla başla çalıştığını, depremzedelerin yardımına koştuğunu belirtti.

Basın İlan Kurumunun da depremden etkilenen bölgelerle ilgili güzel çalışmalarının olduğuna değinen Cihangir, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim haber merkezi olarak kullandığımız ofisimizin duvarları yıkıldı ve gazetelerin kalıbını çıkardığımız makine duvarın altında kalarak bozuldu. Makineyi enkazdan çıkardık ama hala onaramadık. Muhabir arkadaşlarımızdan ölen yok ama yakınlarından ölenler oldu. Buna rağmen görevimizi tekrar kaldığı yerden devam ettirmek ve insanımızın haber alma özgürlüğünü sağlamak adına sahada görev yapmaya devam ediyoruz."

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı da depremlerde evleri, iş yerleri zarar görmesine ve yıkılmasına rağmen sahada çalışmaya başladıklarını söyledi.

Cemiyet binasının da ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini belirten Avcı, "Birçok arkadaşımızın radyo binaları kullanılamaz durumda, yayınları durdu. Buna rağmen internetten yayın yapmaya devam ettiler. Biz de telefonla canlı bağlantılar yaparak kentimizin durumunu insanlara aktardık. Hala yayın yapamayan, gazete basamayan arkadaşlarımız var." dedi.

Avcı, yerel gazetecilerin bir yandan sahadan haberler vermeye devam ederken diğer yandan zarar gören iş yeri ve ekipmanlarının onarımını sürdürdüğünü dile getirdi.

Kentte yerel gazetelerin yeniden basılmaya başlandığını ifade eden Avcı, basın mensuplarının sahada depremzedelerle ilgili haberleri kamuoyuna duyurmaya çalıştığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye'de satılık ve kiralık evler için 'fahiş fiyat' soruşturması
YEREL HABERLER Osmaniye'de satılık ve kiralık evler için 'fahiş ...
Osmaniye'deki 149 yıllık tarihi hükümet konağı depremde zarar gördü
YEREL HABERLER Osmaniye'deki 149 yıllık tarihi hükümet konağı ...
Osmaniye'de deprem bölgesine iş makinesi taşıyan tırın dorsesi yandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de deprem bölgesine iş makinesi taşıyan ...
Osmaniye'de ev satışı ve kirada fahiş artış yapanlara soruşturma
YEREL HABERLER Osmaniye'de ev satışı ve kirada fahiş artış yapanlara ...
Depremlerden etkilenen besicilerin yaraları devlet eliyle sarılıyor
YEREL HABERLER Depremlerden etkilenen besicilerin yaraları devlet ...
GÜNCELLEME - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol ...
Kadirli'de orman yangını (2)
YEREL HABERLER Kadirli'de orman yangını (2)
Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kadirli'de orman yangın
YEREL HABERLER Kadirli'de orman yangın
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem 
YEREL HABERLER Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem 
Depremde tek bir binanın bile yıkılmadığı Sumbas'ta nüfus ikiye katlandı
YEREL HABERLER Depremde tek bir binanın bile yıkılmadığı Sumbas'ta ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.