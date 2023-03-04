Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Kızyusuflu köyü Acaroba mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, 6 dönümlük alan zarar gördü.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Aynı bölgede 3 gün önce çıkan yangında bir hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.

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