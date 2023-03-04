Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Osmaniye'de depremzedeleri ziyaret etti

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OSMANİYE (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Osmaniye'de depremzedelerle bir araya geldi.

İlk olarak Osmaniye Belediyesi Afet İrtibat Merkezi'ni ziyaret eden Çetin, yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Kadir Kara'dan bilgi aldı.

Halkın yaralarını sarmak için herkesin seferber olduğunu belirten Çetin, en kısa zamanda yaraların sarılacağını ifade etti.

Daha sonra AFAD tarafından pazar alanı ile çim hokey sahasına kurulan geçici barınma merkezlerine geçen Orgeneral Çetin, burada kalan depremzedelerde sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Çetin, son olarak AFAD ve TOKİ işbirliğiyle 165 dekar alana kurulacak konteyner kenti inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlerinde Orgeneral Çetin'e Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ile Osmaniye İl Jandarma Komutanı Albay Can Altundarak eşlik etti.

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