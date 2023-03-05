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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde evleri hasar gören iki kick boksçu milli forma için azimle çalışıyor

AA

Depremde evleri hasar gören iki kick boksçu milli forma için azimle çalışıyor

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER/ÜMİT KAHRIMAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ağır hasar gördüğü için yurtta kalan Osmaniyeli kick boksçular Mikail Çevik ve Hüseyin Tarık Kalalı, mayıs ayında İstanbul'da yapılacak Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda dereceye girerek milli forma hedefine ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde hem evleri hem de antrenman yaptıkları spor salonu ağır hasar gören kick boksçular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait çok amaçlı spor salonunda milli kick boks antrenörü Yusuf Güngördü nezaretinde çalışıyor.

Aileleriyle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ait yurda yerleştirilen sporcular, mayıstaki turnuva sonrası 24 Ağustos-3 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek Gençler Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda da başarı kovalayacak.

Türkiye şampiyonluğunu 3 kez kazanan 17 yaşındaki Mikail Çevik, AA muhabirine, deprem nedeniyle ağır hasar gören evleri için acil yıkım kararı verildiğini söyledi.

Yurtta tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Mikail Çevik, "Mayıs ayında İstanbul'da Dünya Kupası var. İnşallah orada derece alırsam yine ülkemde yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi milli takımla temsil edeceğim." dedi.

Mikail, depremlerden çok etkilendiğini ve iki hafta boyunca kendine gelemediğini ifade etti.

Çok zor zamanlardan geçtiklerini vurgulayan Mikail, şöyle konuştu:

"Yavaş yavaş sporla psikolojimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Küçük kardeşim var. Onu, arkadaşlarımı herkesi teşvik etmeye çalışıyorum. Sabahları koşulara çıkıyoruz, antrenmanlarımızı yapıyoruz. Psikolojimizin yerine gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki yaşadıklarım beni hırslandırdı. Çünkü çevremizdeki insanları gördükçe ülkemi daha çok temsil etme isteği geldi. O yüzden daha hırslı şekilde devam ediyorum. İnşallah, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olarak, Türk bayrağımızı sırtıma alarak ülkemi temsil etmek istiyorum. Zor zamanlardan geçiyor ülkemiz. Kazanacağım şampiyonlukları depremde hayatını kaybeden insanlara, ailelere, herkese armağan etmek istiyorum."


- Hüseyin Tarık Kalalı: "Deprem psikolojik olarak tabii ki etkiledi"

Hüseyin Tarık Kalalı ise Türkiye'nin, yaşanan bu büyük felaketin de üstesinden geleceğine inandığını anlattı.

Depreme rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran 25 yaşındaki sporcu, "Deprem psikolojik olarak tabii ki etkiledi bizi. Ben kolay kolay hiçbir şeyden korkmayan bir insanım ama ilk defa böyle bir felaketi yaşadım ve açıkçası kendimden çok ailem için korktum. Onların başına bir şey geleceğinden korktum ama çok şükür evlerimizi almış olsa da canımıza bir şey olmadı. Buna da şükür." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Tarık, her iki şampiyonada da başarılı olmak istediğini sözlerine ekledi.

Antrenör Yusuf Güngördü de kendisine ait spor salonunun ağır hasarlı olduğunu ve kullanamadığı için çok amaçlı salonda antrenmanlara devam ettiklerini belirtti.

İstanbul'daki Dünya Kupası'nın önemine işaret eden Güngördü, "Dünya Kupası'nda şampiyon olacak sporcularımız bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda milli takımla ülkemizi temsil edecek. İnşallah orada da ellerinden geleni yapacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

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