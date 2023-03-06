Osmaniye'de depremzede çocuklar, belediyenin oyun otobüsüyle moral buldu

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OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Osmaniye'de geçici barınma merkezlerinde kalan çocuklar, Osmaniye Belediyesince hazırlanan Çocuk Oyun Otobüsü'nde oyunlar oynayarak yaşadıklarını unutmaya çalışıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, depremden etkilenen çocukların travmalarını daha hızlı atlatabilmeleri için hazırlanan otobüs, geçici barınma merkezlerini dolaşıyor.

İlk olarak Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde kurulan geçici barınma merkezine gelen otobüste 45 çocuk aynı anda oyuncaklarla ve zeka oyunlarıyla vakit geçirdi, belediye personelleriyle oyunlar oynadı.

Otobüs, önümüzdeki günlerde diğer geçici barınma merkezlerinde de faaliyet gösterecek.

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