Osmaniye'de LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere çadırlarda kurs veriliyor

OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik kurslar düzenleniyor.

Eğitim öğretimin 13 Mart'ta yeniden başlayacağı kentte belirlenen ortaokul ve liselerin bahçelerine kurulan çadırlarda öğretmenler, lise ve üniversite sınavlarına girecek 8. ve 12. sınıf öğrencilerine Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında dersler veriyor.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Coşkun, AA muhabirine, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından öğrencilerin okullarından uzak kaldıklarını söyledi.

LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için yetiştirme kursları düzenlediklerini belirten Coşkun, "Bu kurslarda ortaokul ve lise öğrencilerimize Türkçe, matematik, fen bilgisi, inkılap tarihi, Atatürkçülük, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi gibi derslerden kurs veriyoruz. 1 Mart'tan itibaren 56 okulumuzda kurslar başladı ancak artçı depremler devam ettiği için okul bahçelerinde kurulan çadırlarda bu eğitimler veriliyor." diye konuştu.

Coşkun, kurslara 147 öğretmen ve yaklaşık 1500 öğrencinin katıldığını ifade etti.

LGS'ye hazırlanan Seher Korkmaz ise kursun kendileri için çok faydalı olduğunu dile getirerek, "Şu an bütün derslerden ve konulardan kurs görüyoruz. Bize çok faydası oluyor. Ayrıca moralimizin düzelmesini de sağlıyor." dedi.

Muhammet Ali Ekinci de evlerinin ağır hasarlı olduğunu ve çadırda kaldıklarını kaydederek, "Bu kurs LGS için çok iyi oldu. Eve giremediğimiz için rahat bir ortamda ders çalışamıyoruz. Bu kurs sayesinde derslerimize çalışma şansımız oldu. Moralimize de iyi geldi, teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.