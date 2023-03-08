Osmaniye'de konut satışı ve kiralarda fahiş fiyat artıran 5 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konut satışı ve kiralamada fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen aralarında emlakçıların da olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.



Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca, depremlerin ardından konut satışı ve kira bedellerinde artışlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, bazı ilan sitelerinde fahiş fiyat artışları tespit edildi.

Yapılan çalışma sonucu, konut satışı ve kiralamada fahiş fiyat artırdığı anlaşılan aralarında ev sahipleri ve emlakçıların da olduğu 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.