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Osmaniye'de depremzede çocuklar aileleriyle baraj kıyısındaki kampta misafir ediliyor

AA

Osmaniye'de depremzede çocuklar aileleriyle baraj kıyısındaki kampta misafir ediliyor

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER/ÜMİT KAHRIMAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de aileleriyle Aslantaş Gençlik ve Doğa Kampı'nda barınan depremzede çocukların yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için oyunlar ve etkinlikler düzenleniyor.

Kadirli ilçesi sınırları içinde Ceyhan Nehri üzerine kurulu Aslantaş Barajı'nın kıyısında yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kamp, 6 Şubat'taki Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde de evleri zarar gören ailelere ev sahipliği yapıyor.

Osmaniye ve depremden etkilenen diğer illerden gelen yaklaşık 200 kişinin her türlü gıda, temizlik ve sağlık hizmeti ihtiyacının karşılandığı kampta, çocukların sosyal hayata dönebilmeleri için çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

Sağlık, Gençlik ve Spor ile Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine bağlı ekipler, çocukların yaşadığı travmayı atlatabilmeleri için oyunlar oynatıyor, eğlenceli faaliyetler gerçekleştiriyor.

Aslantaş Gençlik ve Doğa Kampı Müdürü Ahmet Yıldırım, AA muhabirine, 7 Şubat'tan itibaren depremzede aileleri kampta misafir etmeye başladıklarını söyledi.

Tesisteki konuklar için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Yıldırım, "Dörder kişilik odalarımızda misafir ettiğimiz ailelere sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği veriyoruz. Ailelerimizin huzur ve güven içinde kalmaları için ortamlar oluşturduk." dedi.

- Yüz boyama, satranç ve mangala gibi etkinliklerle eğleniyorlar

Yıldırım, kampta 60'ı çocuklu olmak üzere 64 ailenin barındığını ifade etti.

Çocuklarda büyük afetin etkilerini azaltmaya çalıştıklarını aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Periyodik dönemlerde arkadaşlarımız gelip burada çocukların deprem travmasını atlatabilmeleri için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Yüz boyama, satranç, mangala, matrak, futbol, çuval yarışı, ip çekme gibi etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca çocuklar için müzikli eğlence ve yarışmalar düzenliyoruz. Deprem onların üzerinde ciddi travmalar oluşturdu. İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerimize yaptığımız talepler çerçevesinde arkadaşlarımız hem gençlerimizin hem de yaşlılarımızın deprem travmasını daha rahat atlatabilmeleri için psikolojik destek sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden arkadaşlar da düzenli olarak geliyor. Onlar da çocuklarımızı rehabilite edebilmek için ellerinden gelen tüm çabayı, gayreti sarf ediyor."

Kampta kalan çocuklardan Ahmet Aslan ise evlerinin, üzerine yandaki binanın devrilmesi sonucu çöktüğünü dile getirdi.

Enkaz altından çıkarıldıktan sonra bu kampa geldiklerini anlatan Aslan, "Burada oyunlar oynuyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Burası çok güzel bir yer." ifadesini kullandı.

Elifsu Tatlı ve Beren Türkmenoğlu da kampı çok sevdiklerini, kendilerine çok iyi davranıldığını belirterek, morallerinin çok iyi olduğunu kaydetti.

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