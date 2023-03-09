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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'de kalıcı konutlar için ilk kazma bu ay vurulacak

AA

Osmaniye'de kalıcı konutlar için ilk kazma bu ay vurulacak

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER/ÜMİT KAHRIMAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedeler için yaptırılacak konutların temeli, bu ay içinde atılacak.

Kent merkezi ve ilçelerde 6 Şubat'ta yaşanan depremler nedeniyle ağır hasar gören ve acil yıkım kararı verilen konutların kontrollü yıkımı devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, AA muhabirine, bir ay önce yaşanan depremlerden kaynaklanan hasarları gidermek ve riskli binaları yıkmak için yürüttükleri faaliyetlerin hız kesmeden sürdüğünü söyledi.

İl genelinde hasar tespitinin tamamlandığını belirten Demirtaş, "İtiraz süreçleri devam ediyor. Bu süreç sonunda yapılan itirazların tekrar değerlendirilmesiyle, yeni liste ilan edilecek ve ağır hasarlı binaların yıkılma süreci başlayacak." dedi.

Demirtaş, depremlerde kendiliğinden yıkılmış, ağır hasar görmüş, zemin sorunu olduğu için artçı depremler ve olası sarsıntılarla ilgili riskli gördükleri binaların bulunduğunu vurgulayarak, "Allah korusun, sıkıntı yaşatmasın diye hasar tespitlerinin sonucunu beklemeden acil binalar kategorisinde olanları da yıkmaya çalışıyoruz. Osmaniye genelinde acil yıkılacak yaklaşık 450 binamız var. Bunun 300'e yakınını şu ana kadar yıktık." ifadelerini kullandı.

- "Sosyal konut projesini de depremzedelere tahsis ettik"

Bakan Yardımcısı Demirtaş, yıkım sonucu oluşan molozun, belirlenen noktaya götürülerek döküldüğünü aktardı.

Ağır hasarlı binalar dahil yaklaşık 1 milyon 100 bin metreküp hafriyat çıkmasını tahmin ettiklerini bildiren Demirtaş, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili arazide çalışmalarımızı yaptık. Oralarda da bu molozların, metallerin, bakır ve demirin geri dönüşümüyle alakalı çalışmalar yapılıyor. Beton parçalarını kompresörler vasıtasıyla dolgu malzemesi olarak tekrar kullanılmak üzere ayrıştırıyoruz. Ayrıca bunlar acil yıkıldığından, bazı binalardan eşya ve kıymetli eşyalar alınamadığı için bunların ayıklanması amacıyla hafriyat alanında bir sistem kurduk. Emniyet güçlerinin nezaretinde ayıklanıp tekrar sahiplerine sunulacak."

Demirtaş, Osmaniye'de depremin yaralarını sarmak için devletin tüm kurumlarının seferber edildiğini vurguladı.

Hayatın normalleştirilmesi için kararlar alındığını, bunların bir an önce hayata geçirilmesi için sahanın temizlenmesi gerektiğini kaydeden Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Osmaniye'de ağır hasarlı binaların da yıkılmasıyla ilçeler dahil 15 bin civarında bir konut ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bununla ilgili arazi ve zemin etüt çalışmalarına başladık. Depremzede hemşehrilerimizin, hak sahiplerinin konutlarını yapmak üzere bu ay içinde 'Bismillah' deyip kazmayı vuracağız. Hangi bölgelere yapılacağı konusunda hem zemin hem de mülkiyet bakımından araştırmalar sürüyor. İnşallah bu ay içinde temel atılarak inşaatlara başlamış olacağız. Daha önce TOKİ tarafından yapımına başlanan sosyal konut projesini de depremzede vatandaşlarımıza tahsis ettik, onun da yapımı devam ediyor. "

Demirtaş, bazı ev sahiplerinin konutlarında olmaması nedeniyle hasar tespiti yapılamadığını, bu nedenle ev sahiplerinin konutlarına gelerek ekiplerin çalışmasını sağlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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