Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

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OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu.

Bakan Yanık, kentteki programları kapsamında Vali Erdinç Yılmaz ve kente koordinatör olarak atanan Niğde Valisi Mustafa Koç eşliğinde Osmaniye Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilgililerle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Yanık, kentteki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Osmaniye Devlet Hastanesi'ne geçen Yanık, depremde eşi ve 4 çocuğu vefat eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı İsmail Kaba ile afette annesi, babası ve iki kardeşini yitiren depremzede Mustafa Elmas'a ziyarette bulundu.

Bakan Yanık, Kaba ve Elmas'a başsağlığı dilediğinde bulundu, geçmiş olsun temennilerini iletti.

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